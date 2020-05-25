مصر | قرار جمهوري بتعيين محمد الغماري مندوبا مساعدا بمجلس الدولة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار جمهوري بتعيين محمد الغماري مندوبا مساعدا بمجلس الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 237 لسنة 2020 بتعيين محمد مصطفى محمود سيد أحمد الغماري في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

كما نشرت قرار رئيس الجمهورية رقم 238 لسنة 2020، بتعيين عددا من خريجي كلية الحقوق دفعة 2015 بوظيفة مندوبين مساعدين بمجلس الدولة.

ونشرت الجريدة الرسمية أمس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2014، وتعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة.

كما شملت القرارات تعيين معاونين للنيابة العامة، وتعيين معاونين للنيابة الإدارية.

تنفيذا لتوجيهات السيسي.. "سعفان" يزف بشرى سارة للعاملين بالسياحة

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وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة، والتي تصل إلى 149 مليونا و910 ألاف و622 جنيها، لنحو 140 ألفا و433 عاملا يعملون في 1230 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).

وأوضح وزير القوى العاملة، أن إجمالي أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات المتضررين من وباء كورونا وصل حتى الآن إلى 3800 منشاة، وبعد استكمال الصرف يتبقى 1570 منشأة سياحية جار استكمال بياناتها تمهيدا للصرف.

وأكد سعفان أنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذى بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

وفي سياق أخر، وفي مصر، بلغ إجمالي عدد الحالات حتى مساء السبت ١٦٬٥١٣ حالة من ضمنهم ٤٬٦٢٨ حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت عدد حالات الوفاة 735 حالة.