شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان تامر وجيه يزور أسرة «شهيد البرث» في مسقط رأسه بالدقهلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الفنان تامر وجيه، الإثنين، أسرة الشهيد البطل على علي السيد بقرية الدغيدي، التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، والذي جسد دوره في مسلسل «الاختيار».

وكان في استقبال الفنان فاطمة عباس زهيري، والدة الشهيد، وأشقائه، الذين حملوا صور الشهيد أثناء الزيارة، وكذلك قيادات الوحدة المحلية وقوة أمنية بقيادة مأمور مركز شرطة الجمالية لتأمين الزيارة.

وتجمع عدد من أهالي القرية خارج منزل الشهيد، واصر عدد منهم على التقاط الصور التذكارية معه مؤكدين فرحتهم بتجسيده لدور ابن قريتهم البطل على علي السيد.

يذكر أن الشهيد على علي السيد استشهد في كمين البرث عام 2017 بمنطقة شمال سيناء، وقاتل الإرهابيين ببسالة شديدة بعد أن رفض وزملائه أن يأخذ الإرهابيين أي من جثث الشهداء للتمثيل بها، وظل يقاتلهم إلى أن قتلوه ب 60 رصاصة، وجسد الفنان تامر وجيه دوره في مسلسل الاختيار الذي أذيع خلال شهر رمضان وجسد بطولات الشهيد أحمد منسي وأعضاء كتيبته.

الفنان تامر وجيه يزور أسرة الشهيد علي السيد في قريته بالدقهلية

الفنان تامر وجيه يزور أسرة الشهيد علي السيد في قريته بالدقهلية