«المصري اليوم» ترصد إجراءات وضوابط استقبال السياحة الداخلية في فنادق الغردقة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت «المصري اليوم» الإجراءات والضوابط التي وضعتها وزاة السياحة والآثار لاستقبال السياحة الداخلية في الفنادق والقرى السياحية في البحر الأحمر بنسبة ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية لمدة أسبوعين لترتفع إلى ٥٠٪ بداية من يونيو المقبل.

وشملت الإجراءات تعقيم حقائب النزلاء وقياس درجات حرارتهم وتسكينهم بالغرف وتعريفهم بضوابط استخدام حمامات السباحة والشاطئ والتواجد بالمطاعم وكافة مرافق الفندق لتوفير الإقامة الأمنة للنزلاء والعاملين وحظر خدمة البوفيه تماما، والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً.

وشملت الإجراءات حظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة آمنة، وتوفير كل فندق عيادة وطبيب والتأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة.

وتشمل الاشتراطات عدم إقامة أي حفلات أو أفراح في داخل الفندق، وحظر جميع أنواع النشاط الليلى بالفندق مع تخصيص فندق صغير أو طابق بالفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، والاستمرار بشكل دائم في إجراء الاختبار السريع للعاملين والنزلاء.

كان عدد من فنادق الغردقة استقبل أول أفواج السياحة الداخلية، الجمعة، حسب الضوابط والشروط التي أقرها مجلس الوزراء ووزارة السياحة وغرفة الفنادق لمواجهة انتشار فيروس كورونا واجتياز لجان التفتيش من وزارتي الصحة والسياحة والحصول على شهادة السلامة الصحية.

وطالبت وزارة السياحة والآثار المواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وحذرت غرفة شركات السياحة مديري الشركات السياحية من التعامل مع فنادق وقرى سياحية من غير الحاصلة على شهادة الاعتماد الصحي.

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وشددت الغرفة أنه في حال إعلان الشركة عن برامج سياحية مع فندق أو منتجع لم ينته بعد من الاشتراطات المطلوبة للحصول على الشهادة، فيجب أن تتعهد الشركة برد كامل مستحقات العميل فورا، مع إضافة ما يفيد ذلك في إيصال سداد الحجز الخاص بالشركة والذي يستلمه العميل عند السداد.

السياحة الداخلية بفنادق الغردقة

السياحة الداخلية بفنادق الغردقة

السياحة الداخلية بفنادق الغردقة

إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا في استقبال السياحة الداخلية بالغردقة

السياحة الداخلية بفنادق الغردقة

إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا في استقبال السياحة الداخلية بالغردقة

السياحة الداخلية بفنادق الغردقة

إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا في استقبال السياحة الداخلية بالغردقة

السياحة الداخلية بفنادق الغردقة

إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا في استقبال السياحة الداخلية بالغردقة

السياحة الداخلية بفنادق الغردقة

السياحة الداخلية بفنادق الغردقة