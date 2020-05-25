«لتقديم الدعم المعنوي».. وفد من الهلال الأحمر يزور «عزل قها»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل مستشفى الحجر الصحي بقها، وفدًا من الهلال الأحمر المصري لتقديم الدعم المعنوي والمساندة للفريق الطبي بالمستشفى، حيث ثمنت المستشفى من الزيارة التي تؤكد وحدة وتكاتف أعضاء المنظومة الطبية.
وقال الدكتور أحمد سعد خيامي، رئيس الفريق الطبي الخامس بمستشفى قها للحجر الصحي بالقليوبية، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 236 شخصًا، ويواصل الطاقم الطبي والعاملون بمستشفى الحجر الصحي بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافي جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.
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