شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء المدن بشمال سيناء يتابعون تطبيق قرارات الحكومة للحد من انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع رؤساء مجالس المدن في محافظة شمال سيناء تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء خلال عطلة عيد الفطر، وذلك بناء على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، الإثنين، على الإغلاق التام لكافة الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ، ومتابعة ذلك عن طريق رؤساء مجالس المدن والأحياء والجهات التنفيذية، إلى جانب استمرار غلق مراكز الشباب والأندية الرياضية وعدم السماح بممارسة أي مسابقات رياضية داخلها أو في الشوارع والميادين الرئيسية خلال عطلة العيد منعًا لأي تجمعات.

ووجه المحافظ بمنع تواجد للباعة الجائلين وأماكن التسلية في مناطق الحدائق والمنتزهات والشواطئ أو بالقرب منها، إلى جانب عدم السماح بتوقف السيارات الخاصة بجوار أو بالقرب من المنتزهات، بجانب إغلاق الطرق المؤدية إلى الشواطئ والمنتزهات لعدم السماح بدخول السيارات إليها.

وأصدر المحافظ توجيهاته إلى عدد من المسئولين في الفنادق بالحرص على التزام العاملين في كافة المنشآت السياحية بارتداء الكمامات والقفازات وإتباع كافة الإجراءات الوقائية التي أصدرتها وزارتي السياحة والصحة.