شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: إزالة 26 حالة تعد على الأراضي في ثاني أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإثنين، تقريرًا من الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أعده الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، موضحًا إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال ثان أيام إجازة عيد الفطر، من إجمالي 28 حالة، وجار اتخاذ الإجراءات لإزالة الحالتين.

وأضاف التقرير أن إجمالي المساحة المعتدى عليها 17 قيراطًا، والمساحة التي تم إزالتها في المهد 14 قيراطً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتطبيق القانون عليهم بكل حزم وصرامة.

وأشاد «القصير» بجهود مديريات الزراعة في المحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي وأيضًا تعاون أجهزة الشرطة والحكم المحلي التي ساهمت في الحد من حالات التعدي، ثم إزالة التعديات في مهدها حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها ثروة قومية.

وتلقى وزير الزراعة أيضا تقريرًا من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، يفيد باستمرار أداء مفتشي الحجر عملهم في المنافذ والموانئ ومحطات التصدير، حيث تم فحص بعض شحنات محصول العنب في محطة التصدير تمهيدًا لتصديرها، كما قام مفتشي الحجر بفحص شحنات الفول الصويا الواردة من الخارج عبر ميناء دمياط.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي مواصلة حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الفطر، لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال الإجازة وإزالة التعديات في مهدها وتم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة ذلك وأيضا تدشين خط ساخن برقم مختصر (19561)، بالإضافة إلى الرقمي 01111866711 ورقم 01111866710 وخدمة «الواتس آب» للإبلاغ عن مخالفات البناء على الأراضي خلال إجازة العيد، وتلقى استفسارات واقتراحات وشكاوى المواطنين على مدار العام والمتعلقة بكافة قطاعات الوزارة المتخلفة.

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