شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: «مشروعك» وفرت 12 ألف فرصة عمل للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الإثنين، التقرير الشهري لمبادرة مشروعك «المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية»، حيث وصل قيمة التمويل للمشروعات منذ انطلاق المبادرة 2015 حتى شهر مايو الجاري 2020 إلى 863 مليون و612 ألف جنيه استفاد منها حوالي 10 آلاف مشروع والتي وفرت أكثر من 12 ألف فرصة عمل.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، الإثنين، أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية والتي دعمت جهود المحافظة في مجال تشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة، مشيرًا إلى أنه تم توفير منظومة عمل بالمحافظة متكاملة لدعم المبادرة وتعظيم الاستفادة منها، خاصة وأن المحافظة تنفذ خطة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من الخطوات العملية منها دعم جهود الجهات المعنية مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير أعمال المنظومة بالجهاز، بجانب تنفيذ حزمة من البرامج التوعوية بالمشاركة مع المجتمع المدني بأهمية العمل الحر والإنتاج، وتم مؤخرًا الإعلان عن استمارة تبيان واستطلاع رأي للاستفادة من آراء الشباب والمواطنين في دعم الاستراتيجية للنهوض بهذا القطاع وغيرها.

وأشار «غنيم» إلى أن مبادرة مشروعك التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية يشارك في تنفيذها عدد من البنوك الوطنية بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين، وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها بأنواعها من خلالها.