شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يوجه باستمرار متابعة الموقف المائي خلال أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بضرورة استمرار متابعة كافة أجهزة الوزارة للموقف المائى خلال أيام عيد الفطر المبارك والمرور الدورى على كافة منشات الرى للإطمئنان على سلامة وكفاءة تشغيل تلك المنشآت بما يحقق الاستفادة القصوى ووصول المياه لكافة المنتفعين.

وقال «عبدالعاطى»، في تصريحات صحفية، الاثنين، إن أجهزة الوزارة ممثلة في مصلحة الرى اتخذت العديد من الاجراءات، حيث تم تشكيل غرف عمليات على مدار الساعة للمتابعة المستمرة على كافة المستويات للاطمئنان على ضمان وصول المياه إلى محطات مياه الشرب والحفاظ على المناسيب المطلوبة أمام مآخذ المحطات، والتنسيق اللازم بين أجهزة الوزارة لضمان عدم حدوث أي ارتفاع في مناسيب المياه أو ازدحامات بالمجاري المائية، ومتابعة نهر النيل وفرعيه على طول مجراه واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال أي تعديات في حينه خلال فترة الاجازة بمختلف المحافظات المطلة على نهر النيل.

أضاف «عبدالعاطي» أن مهندسى الرى دائمى المرور على كافة الترع والمجارى المائية، وأن مناسيب المياه مطمئنة حيث سبق التنسيق قبل العيد مع الشركة القابضة للمياة والصرف الصحى لتخفيض التصرفات، بالاضافة إلى التواجد المكثف على مدار 24 ساعة لقطاعات الأمن التابعة لأجهزة الوزارة لتأمين المبانى التابعة لها ورصد أي تعديات قد تحدث أثناء إجازة العيد.

وأشار وزير الرى إلى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء قامت بأعمال المتابعة للاطمئنان على تشغيل كافة المحطات على مستوى الجمهورية خلال إجازة العيد للتأكد من انتظام الورديات والنوبتجيات وتشغيل المحطات على المناسيب الآمنه ومدى جاهزيتها لموسم اقصى الاحتياجات، حيث تم تفقد محطة 2 مريوط ومصرف تعمير الصحارى للاطمئنان على مناسيب المياه وحالة المغذى وتشغيل المحطة.

وقال الوزير: تتابع الهيئة المصرية لمشروعات الصرف الاعمال الصناعية على مستوى الجمهورية عليها والنقاط الساخنه، حيث قامت غرفة العمليات الرئيسية بالمركز الرئيسى لهيئة الصرف بالتواصل على مدار الساعة مع غرف العمليات بأقاليم الصرف الستة والتأكيد على جاهزية معدات الطوارىء وتواجد العناصر النوبتجية (سائقين_مهندسين) ولم يتم رصد اية ازدحامات بالمصارف باقاليم الصرف على مستوى الجمهورية واستقرار الوضع بكافة المناطق الساخنة مع التاكيد على تواجد معدات الطوارىء بالقرب من تلك الاماكن تحسبا لاى طارىء مع عمل المناورة اللازمة حسب الموقف وذلك بالتنسيق بين اجهزة الهيئة(اقاليم الصرف _الشئون الميكانيكية).

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