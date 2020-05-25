شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا.. ويتفقد أعمال تطوير الشواطىء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، الاثنين، عددا من شواطئ المحافظة وحديقة الغزالة للاطمئنان على التزام المواطنين بعدم الخروج تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال عيد الفطر المبارك.

وأشاد المحافظ بالتزام المواطنين بالإجراءات، ووجه الشكر لهم لتعاونهم ووعيهم بأهمية تلك الإجراءات حفاظا على صحتهم وسلامتهم، كما وجه الشكر لرجال الشرطة على جهودهم في متابعة الالتزام بالإجراءات وتنفيذ القانون بالتعاون مع مجالس المدن والقرى خاصة الساحلية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير منطقة باب البحر، وتطوير شاطئ روميل من كافتيريات ودورات مياه، وأعمال تطوير لسان الشاطئ بالشكل الجمالى والسياحى بما يخدم الحركة السياحية، مع الحفاظ على طبيعة الشاطئ وتقليل عوامل النحر مع تدعيم تكثيف رمال الشاطئ.