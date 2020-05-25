شكرا لقرائتكم خبر عن بورتريه للشهيد «العواد» في طور سيناء.. والمحافظ يطلق على والدته «أم الشهداء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ عدد من شباب طور سيناء بقيادة ناصر الزهيري بورتريه للشهيد محمود ناجي العواد، شهيد العمليات في شمال سيناء، تمهيدًا لتعليقه على منزل الشهيد.

وجاء البروتريه مطابقًا لصورة للشهيد وهو يرتدي الزي العسكري، اختارته له والدته السيدة غادة مختار، التي أطلق عليها المحافظ اللواء خالد فودة لقب «أم الشهداء».

وقالت والدة الشهيد، خلال استقبالها في مكتب المحافظ، الاثنين: «فخورة بابني، ولو كان عندي 10 أبناء كنت هقدمهم للجيش المصري، وأحتسبه عند الله شهيدًا».

أضافت أن ابنها عندما أخبرها بمشاركته في إحدى العمليات في شمال بسيناء حضنته «وكنت أشعر أنه آخر حضن، وقال لي: يا ماما ستفخرين بي عندما أنال الشهادة».

تابعت: «جنازته كانت غير مسبوقة»، ووجهت الشكر للمحاظ خالد فوده، الذي اطلق اسم الشهيد محمود ناجي على مدرسة الحرية الثانوية العسكرية بطور سيناء.

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