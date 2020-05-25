شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: 50 ألف عامل صرفوا 25 مليون جنيه «منحة السيسي» بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مديرية القوي العاملة بكفر الشيخ، قامت بمتابعة أعمال صرف المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة من خلال منافذ البنك الزراعي المصري، ومكاتب البريد، حيث تم الصرف لـ 50 ألفا و87 عاملا غير منتظم، وذلك في الفترة من 13 حتى 30 أبريل بإجمالي 25 مليونا و43 ألفا و500 جنيه.

تلقى وزير القوى العاملة، الإثنين، تقريراً بذلك من وكيل الوزارة مدير المديرية أحمد نظمى، الذي أشار فيه إلى أن المديرية قامت خلال شهر أبريل الماضي بعمل حملات تفتيشية من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، وذلك بالتفتيش على 180 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص .