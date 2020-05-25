شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة المرور بالجيزة فى ثانى أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عززت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، من تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وشهد الحركة انتظام حركة سير السيرات فى ثانى أيام عيد الفطر، وشنت وحدة مرور الهرم حملة مرورية قادها النقيب مروان علاء، و بإشراف اللواء محمد عامر، حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

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