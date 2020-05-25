شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليونانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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