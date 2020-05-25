بكفالة مالية.. إخلاء سبيل ٤ متهمين أقاموا صلاة العيد بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ صابر المحلاوي:

أخلت نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني، سبيل 4 متهمين، بكفالة 500 جنيه لكل منهم عقب إقامتهم صلاة العيد جماعة أمس بمدينة أوسيم، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات والشعائر الدينية.

كشفت التحقيقات أن المتهمين مقاول، كبير محصلين بالبنك المركزي، نجار مسلح وفني أول تحكم بشركة جنوب الكهرباء اثنين منهم القائمين علي تنظيم الصلاة والآخرين من المصلين، وأنكر 2 من المتهمين ما نسب إليهما.

وقال المتهمان إنهما أثناء توجههما لأرضهما الزراعية صباح أول أيام العيد شاهدا تجمع من أهالي البلدة يؤدون صلاة العيد فانضموا إليهم.

تسلمت النيابة التحريات التي أثبتت صحة الواقعة بأن المتهمين نظموا وأعدوا الفراشة لإقامة صلاة العيد ووضعوا مكبرات صوت وافترشوا سجاد أمام أحد مساجد المدينة لأداء الصلاة بالمخالفة لقرارات الحكومة وأن الواقعة ليس لها أية خلفية سياسية أو تنظيمية.

وجهت النيابة للمتهمين تهمة مخالفة القرار1068 لسنة 2020 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة في مواجهة جائحة كورونا.

وقررت النيابة ضبط وإحضار متهم هارب من بين المصلين كشفت التحريات عن هويته.