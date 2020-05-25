بداخلها ربع مليون جنيه.. سطو مسلح على سيارة سجائر في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
سطا مجهولون على سيارة لنقل السجائر بمحافظة الجيزة، بعد تهديد السائق ومساعده.
تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث سطو على سيارة نقل وتوزيع السجائر.
التحريات الأولية التي أشرف عليها ضباط إدارة البحث الجنائي توصلت إلى أن مجهولين اعترضوا طريق السيارة، واستولوا على السيارة ومحتوياتها ونحو 250 ألف جنيه تحت تهديد السلاح، ولاذوا بالهرب.
وشكل اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام فريق بحث تنسيقا مع مباحث الجيزة وبمشاركة قطاع المساعدات الفنية؛ لتحديد هوية الجناة وضبطهم وإعادة المسروقات.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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