مصادر: تحديد مكان اختباء "فتاة تيك توك" وصديقتها.. وضبطهما خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لضبط "منة عبد العزيز" المعروفة بـ"فتاة التيك توك" على خلفية اتهامها لشاب يدعى "مازن إبراهيم" بالضرب والاعتداء الجنسي في مقطع فيديو بثته عبر حسابها الشخصي.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى مكان اختباء "منة" والفتاة الثانية وتدعى "شيماء شاكر" في أحد الأحياء الراقية بمحافظة القاهرة، مؤكدة إيفاد مأموريات لضبطهما خلال ساعات تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم ومباحث العاصمة.

وفي وقت سابق، أكد مصدر أمني مسؤول –طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام- أن الشاب "مازن" متحفظ عليه داخل قسم شرطة الطالبية، ويخضع للتحقيق.

البداية كانت بظهور "منة"، التي يتابعها عبر حسابها على انستجرام نحو 50 ألف شخص و83 ألف متابع على "تيك توك"، باكية وعليها آثار ضرب، وزعمت في مقطع فيديو تعرضها لحادث اغتصاب وتصوير بالإكراه من صديقها "مازن" بالاتفاق مع صديقاته.

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في غضون دقائق، تصدرت "فتاة التيك توك" محركات البحث ومنصات السوشيال ميديا، ليبث الشاب المشكو في حقه "مازن" مجموعة فيديوهات عبر حساب بموقع "فيسبوك" للرد على الاتهامات الموجهة إليه.

بعد أقل من ساعتين، ظهرت منة صحبة مازن واثنين آخرين، نافية صحة ما جاء على لسانها في المقطع الأول مؤكدة "مفيش أي حاجة بينا هو أخويا الكبير واتصالحنا".

مقاطع الفيديو التي نشرتها "منة" وصديقها "مازن" وثالثة تدعى "شيماء" كانت محل رصد ومتابعة من قبل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تنسيقا مع مباحث الإنترنت ومديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي.