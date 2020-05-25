مصدر: القبض على مازن إبراهيم في واقعة "فتاة التيك توك" بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول إن قوات الشرطة ألقت القبض على الشاب مازن إبراهيم على خلفية اتهام فتاة تدعى "منة عبد العزيز" والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة تيك توك"؛ له بالضرب والاعتداء الجنسي في مقطع فيديو.

وأضاف المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام- أن الشاب متحفظ عليه داخل قسم شرطة الطالبية، ويخضع للتحقيق.

البداية كانت بظهور "منة"، التي يتابعها عبر حسابها على انستجرام نحو 50 ألف شخص و83 ألف متابع على "تيك توك"، باكية وعليها آثار ضرب، وزعمت في مقطع فيديو تعرضها لحادث اغتصاب وتصوير بالإكراه من صديقها "مازن" بالاتفاق مع صديقاته.

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في غضون دقائق، تصدرت "فتاة التيك توك" محركات البحث ومنصات السوشيال ميديا، ليبث الشاب المشكو في حقه "مازن" مجموعة فيديوهات عبر حسابه بموقع "فيسبوك" للرد على الاتهامات الموجهة إليه.

بعد أقل من ساعتين، ظهرت منة صحبة مازن واثنين آخرين، نافية صحة ما جاء على لسانها في المقطع الأول مؤكدة "مفيش أي حاجة بينا هو أخويا الكبير واتصالحنا".

مقاطع الفيديو التي نشرتها "منة" وصديقها "مازن" وثالثة تدعى "شيماء" كانت محل رصد ومتابعة من قبل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تنسيقا مع مباحث الإنترنت ومديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي.