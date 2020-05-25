محلات مغلقة وتواجد محدود.. كيف تبدو شوارع وسط البلد في اليوم الثاني للعيد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة، تواجد أعداد قليلة من المواطنين، وذلك في ثاني أيام العيد الفطر المبارك، على خلاف طبيعة تلك الفترة قبل كورونا.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرر حظر حركة المواطنين اعتبارًا من الخامسة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، في ضوء الإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر.

وتشمل الإجراءات التي تم تطبيقها من أول أيام عيد الفطر وتستمر حتى انتهاء إجازته غلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور على مدار اليوم.

كما تشمل وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم، وحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات، كما يحظر أيضا تحرك المراكب النيلية أو تواجد أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين.