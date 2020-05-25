"صحة البرلمان" تعلق على غضب الأطباء من تقاعس "الصحة" في رعايتهم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، معلقا على غضب الأطباء من تقاعس وزارة الصحة في تقديم الرعاية والحماية الصحية لهم خلال مواجهتهم فيروس كورونا: لا أحد يقبل التقاعس في رعاية الأطباء.

وأضاف العماري، لمصراوي، أنه يجري التنسيق حاليًا مع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأعضاء لجنة الصحة لعقد اجتماع باللجنة عقب العيد، لبحث المشكلة.

وأشاد رئيس لجنة الصحة، بدور الأطباء في مواجهة كورونا، مشيرًا إلى أنهم يقفون في الصف الأول من صفوف المواجهة.

وكانت نقابة الأطباء أصدرت بيانًا بخصوص تزايد أعداد شهداء ومصابي كورونا من الأطباء.

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وقالت النقابة: مواجهة جائحة وباء الكورونا هو واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص وهم مستمرون في أداء واجبهم دفاعًا عن سلامة الوطن المواطنين.

وأوضحت: هناك واجب على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعًا عن سلامة الوطن، وهو ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج مَن يصاب بالمرض منهم.

وتابعت النقابة: تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية لتصل حتى إلى التقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم حتى وصل عدد الشهداء إلى 19 طبيبًا كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى، بالإضافة لأكثر من 350 مصابًا بين الأطباء فقط.

وحملت نقابة الأطباء، وزارة الصحة المسؤولية الكاملة لزيادة حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها في حمايتهم.

وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضاءها وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذي يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.

