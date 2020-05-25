التموين: 91.5 مليون جنيه مستحقات المخابز عن 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الهيئة العامة للسلع التموينية نسقت صباح اليوم مع كافة البنوك (شركة بنوك مصر- بنك الإسكان والتعمير- البنك الأهلي - بنك مصر - بنك القاهرة - بنك الإسكندرية - البنك الزراعي المصري)، لسداد مستحقات المخابز عن أيام 21، و22، و23، و24 مايو بإجمالي 91.5 مليون جنيه.

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، أن البنوك خصصت مجموعات عمل خاصة بداخلها لاستقبال الملفات وتحويل القيمة إلى حسابات أصحاب المخابز، حرصاً من الوزارة على حصول أصحاب المخابز على مستحقاتهم في التوقيتات المحددة لضمان توافر الخبز البلدي المدعم لكافة المواطنين بمحافظات الجمهورية.

وتابعت: كما يتواجد اليوم الاثنين الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٠ نائب رئيس هيئة السلع التموينية ومجموعة العمل المعنية بمقر الهيئة لمتابعة انتظام سير العمل وضمان تحويل المستحقات المالية لأصحاب المخابز.