الكهرباء: إعادة توزيع الأحمال بمحطات المحولات واستمرار تركيب المكثفات لتقليل الفقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لخفض الفقد بالشبكة بشكل كبير في الفترة المقبلة عن طريق التوسع في إحلال شبكات ذات الجهد 33 كيلو فولت بشبكات أخرى ذات جهد أكبر وأفضل كفاءة تصل إلى الجهد 66 كيلو فولت واستخدام الجهد 220 كيلو فوات بدلاً من 132 كيلو فولت وفقا لمصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأوضح المصدر، لمصراوي، أن الوزارة ستقوم عبر شركاتها المختلفة بإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالي وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.

وأكد أنه لم يتم تخفيف أي أحمال منذ منتصف 2014، لأي سبب نتيجة توافر احتياطي كبير من الطاقة الكهربائية يتخطى حاجز الـ20 ألف ميجاوات يوميًّا، وأي انقطاعات تأتي نتيجة أعطال يتم التعامل معها فورًا عبر فرق الطوارئ والأعطال.

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وتصل إجمالي قدرة الشبكة القومية الاسمية لنحو 55 ألف ميجاوات تستطيع إنتاجها عبر عدد من المصادر مثل الطاقة الأحفورية والطاقة المتجددة وتتضمن الشمس والماء والرياح ، وتحولت مصر من العجز إلى الفائض بالشبكة نتيجة إنشاء محطات ضخمة مثل محطات لتوليد التي نفذتها شركة سيمنس بقدرات 14.4 الف ميجاوات في البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية.

وأوضح أنه من المرتقب ارتفاع الحمل الاقصى خلال العام المالي المقبل لنحو 32.6 الف ميجاوات بزيادة قدرها نحو %1.9 عن المتوقع العام الجاري والذي يصل لنحو 31.4 ألف ميجاوات بزيادة قدرها 800 ميجاوات.

وأرجع سبب الارتفاع البسيط في الأحمال، إلى انخفاض حركة السياحة وتأثرها مع جهات اقتصادية أخرى مثل الصناعة والتجارة جراء أزمة فيروس كورونا مما ساهم في خفض الطاقة الإنتاجية.