بدأ تطبيقه أمس.. محافظ القاهرة يصدر قرارًا بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قرارًا بإيقاف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بكافة أحياء القاهرة مع وقف جميع أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجارٍ تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو الجاري.

وشدد محافظ القاهرة، وفق بيان، اليوم الاثنين، على رؤساء الأحياء بضرورة المرور الميداني اليومي على العقارات الواقعة في دائرة اختصاصهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم إرتكابها والتصدي لها بالإزالة الفورية حتى سطح الأرض مع تحويل تلك المخالفات ومرتكبيها إلى القضاء العسكري.

وطالب محافظ القاهرة، نوابه للمناطق الأربع، بمتابعة تنفيذ القرار وموافاته بتقرير يومي بالنتائج .