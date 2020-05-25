٢٥ مليون زيارة و١٠٠ ألف مشترك بقناة وزارة الثقافة على يوتيوب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
تمكنت قناة وزارة الثقافة من خلال قناتها على اليوتيوب، من جذب ما يقرب من 25 مليون زائر لمحتواها الثقافي والفني والفكري الذي قدمته خلال 60 يوما، منذ انطلاق مبادرة "خليك في البيت الثقافة بين ايديك".
ورصدت الوزارة تفاعل 1.600.000 (مليون وستمائة ألف) مشاهد مع العروض، وتخطت الاشتراكات في القناة حاجز 100.290 (مائة ألف ومائتين وتسعين) مشترك خلال شهرين.
ووصلت عدد ساعات المشاهدة لأكثر من مائتي ألف وتسعمائة وثلاثين ساعة، وضمت قائمة كثافة المشاهدات حول العالم أكثر من 28 دولة تصدرتها بعد مصر المملكة العربية السعوية، الكويت، الإمارات، أمريكا، كندا، العراق، ألمانيا، إنجلترا، المغرب والأردن.
وفى تعليق لها أبدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة سعادتها بإقبال الجمهور على متابعة الكنوز الفكرية والفنية التى تمثل جزءا من ملامح تراث الأمة الثقافى والفنى الحديت والمعاصر.
وقالت عبد الدايم: إن الإقبال على المحتوى الإبداعى الذى تقدمه الدولة والهادف إلى بناء الإنسان وإعادة تشكيل الوجدان، يعكس ثقة الجمهور المصري.
وأضافت أن استثمار التكنولوجيا الحديثة بشكل إيجابى يعد وسيلة فاعلة لنشر الوعى وتنمية وتطوير المجتمع.
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