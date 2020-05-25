الصحة: زيادة عدد خطوط "105" إلى 500 مقعد لتقليل انتظار المواطنين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وجهت بإدراج كافة المستشفيات التي دخلت الخدمة ضمن منظومة الخط الساخن "١٠٥"، حيث يقوم القائمون على الخط الساخن بتوجيه المواطنين إلى أقرب مستشفى حسب الحالة الصحية وسعة كل مستشفى.

وأضاف مجاهد في بيان اليوم، أن الوزيرة وجهت بزيادة عدد المقاعد بالخط الساخن (١٠٥) إلى ٥٠٠ مقعد، بهدف استيعاب عدد أكبر من استفسارات المواطنين، كما تم تقليل زمن الرسائل الصوتية لتقليل مدة انتظار المواطنين لتلقي الخدمة، مشيرًا إلى أن تطبيق "صحة مصر" والذي تم إطلاقه في الأيام الماضية يتيح كافة المعلومات والرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا، كما يمكن من خلاله الإبلاغ عن الحالات المشتبه في إصابتها وربطها بغرفة عمليات الوزارة لاتخاذ اللازم، وذلك بالإضافة إلى خدمة "الواتس اب"، وتطبيق "ماسنجر بوت"، كما أنه جار تخصيص تطبيق إلكتروني بالخط الساخن للرد على الإستشارات الطبية عن بعد.

وتابع أنه خلال الاجتماع اطمأنت الوزيرة على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت بزيادة مخزون المستشفيات من المستلزمات بكميات كبيرة حتى يصبح بكل مستشفي مخزون يكفي لفترات طويلة، كما تابعت الوزيرة الحالة الصحية للمرضى المتواجدين بمستشفيات العزل، وسير العمل باستراتيجية تحويل الحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج إلى بعض الفنادق ونزل الشباب، لاستكمال المتابعة الطبية لهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة وجهت بتحويل مستشفى القاهرة الفاطمية إلى مستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا من المرضى النفسيين، حيث سيتم استقبال الحالات بداية من الغد، لافتًا إلى أنه تم تدريب الأطقم الطبية وتجهيز المستشفى وإمدادها بكافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة.