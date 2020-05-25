أخبار مصر | توفي والده بكورونا.. تعافي طالب ثانوية عامة من الفيروس ويستعد للامتحانات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر توفي والده بكورونا.. تعافي طالب ثانوية عامة من الفيروس ويستعد للامتحانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من الفرح عمت بين معلمي المنوفية عقب شفاء طالب بالصف الثالث الثانوي من فيروس كورونا، وقام المعلمون بتدوال صور له على جروبات التعليم المختلفة.

وقال هانى قطب أحد معلمين المنوفية إن الطالب يدعى "مصطفى صبحى أبو جبل" وهو إبن قرية كفر الدير مركز شبين القناطر، مضيفا أن الطالب أصيب هو وأسرته بالكامل وقد توفى والده متأثرًا بفيروس كورونا، وتم نقل الأسرة بالكامل لمستشفي قها للحجر الصحى وتلقي العلاج والرعاية والإهتمام.

وكتبت الصفحة الرسمية لمستشفي قها المركزى على صفحتها الرسمية على الفيس بوك: "توفي والده متأثرا بكورونا في مستشفى الحميات قبل نقله وتم نقل الأسرة لمستشفى قها للحجر الصحي وتلقوا رعاية واهتمام وكان مصطفى لافتا للنظر بشجاعته ومعنوياته العالية واهتمامه بدراسته حتى في وقت المحنة، كأنه بيرسل رسالة اننا أقوى من المرض وسننتصر عليه وان المستقبل لنا بإذن الله". واستكملت المستشفي فى منشورها:" مصطفى الحمد لله خرج تعافى وبيجهز نفسه لامتحانات الثانوية العامة قريبا وكلنا بندعيلك يا مصطفى، شد حيلك يا بطل".