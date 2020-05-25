مصر | في لفتة إنسانية.. أمن الجيزة ينقل مسنا من منزله إلى المستشفى

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر في لفتة إنسانية.. أمن الجيزة ينقل مسنا من منزله إلى المستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في لفتة إنسانية من رجال وزارة الداخلية بمساعدة المواطنين، استجابت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بمحافظة الجيزة، لبلاغ مواطن مسن يطلب نقله من مسكنه لإحدى المستشفيات عقب تدهور حالته الصحية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، من مواطن مسن، مقيم بمنطقة المنيب، وقرر شعوره بحالة إعياء، وطلب المساعدة في إنزاله من مسكنه لعدم قدرته على الحركة أو إستخدام السلم والتوجه للمستشفى.

على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة لمكان البلاغ، وتم مساعدته في النزول من العقار وتدبير سيارة إسعاف مجهزة له ونقله إلى المستشفى.

وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان المواطن الذي تقدم بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.

وجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

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في لفتة إنسانية، استجابت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، لاستغاثة مسن يطلب نقله من مسكنه لإحدى المستشفيات عقب تدهور حالته الصحية.

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بدأت الواقعة حين تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص بالمعاش - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، وقرر شعوره بحالة إعياء، وطلب المساعدة فى إنزاله من مسكنه لعدم قدرته على الحركة والتوجه للمستشفى.

وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمكان البلاغ، وتم مساعدته فى النزول من العقار وتدبير سيارة إسعاف مجهزة له ونقله إلى المستشفى.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان المواطن الذى تقدم بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.

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وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص، لمخالفته قرار حظر التجوال، لاقامته بتجميع بعض الصبية، للصلاة في عيد الفطر المبارك، بالدقهلية

بداية الواقعة، تداولت صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو لأحد الأشخاص تحت عنوان (اجري يا شيخ)، وتم ضبط المذكور (مقيم بنبروه بالدقهلية) لمخالفته قرار الحظر، وبمناقشته أشار إلى طلب بعض الصبية بمحيط سكنه أن يقوم بإمامتهم فى صلاة عيد الفطر المبارك فى ذات المنطقة محل إقامته، وفور علمه بمرور إحدى سيارات الشرطة فر هاربًا خشية من ضبطه.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.