شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ورفع 35 حالة إشغال في ثاني أيام العيد بمركز بلبيس في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بإشراف اللواء سامي علام، بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسمي الإشغالات والإزالات بالمركز، حملات مكثفة لمتابعة الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات للوقاية من كورونا والحد من انتشاره، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، أسفرت جهود الحملة عن ضبط ورفع 35 حالة إشغال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى؛ بكافة القطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك وتقديم كافة الخدمات العامة لجموع المواطنين، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة فضلا عن نشر الأمن والأمان في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد لمجابهة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشاره.

وأكد محافظ الشرقية على مديري المديريات الخدمية، والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى، وكافة الجهات المعنية، الإلتزام بتفعيل غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فورًا، وإلغاء كافة الإجازات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة، وضرورة تواجد مديري المديريات أو وكلائهم الذين يرتبط عملهم بتقديم خدمات للمواطنين، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء أو نوابهم للتصرف فيما يطرأ من وقائع وأحداث والإخطار بها فورًا.

ضبط ورفع ٣٥ حالة إشغال فى ثاني أيام العيد بمركز بلبيس

ضبط ورفع ٣٥ حالة إشغال فى ثاني أيام العيد بمركز بلبيس