شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس معتدل ثالث أيام العيد.. والقاهرة 32 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، ثالث أيام العيد طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء، وهناك شبورة مائية خفيفة صباحًا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، نشطة على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «32– 18»، الإسكندرية «26– 19»، قنا «36- 22»، الأقصر «37 – 24»، أسوان «37– 21».

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