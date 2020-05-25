شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير قرية في الشرقية بعد وفاة 3 أشقاء بـ«كورونا والتهاب رئوي وفشل تنفسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرية الرحمانية التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية أعمال تطهير وتعقيم موسعة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وإدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية، بعد وفاة 3 أشقاء على مدار الخمسة أيام الماضية، حيث توفي الأول بفيروس كورونا، والثاني والثالث بفشل تنفسي والتهاب رئوي، وجاءت وفاتهما قبل ظهور نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية لمعرفة مدى إصابتهم بالفيروس.

وكان أحد الأشقاء الثلاثة تعرض لحالة إغماء وتم نقله لمستشفى الحميات بالزقازيق، لكنه توفي قبل إجراء الفحوصات اللازمة له للتأكد من إصابته بفيروس كورونا من عدمه، وقامت إدارة المستشفي بتعقيم المتوفي وتم دفنه طبقا للتعليمات الواردة في هذا الشأن، فيما أصيب شقيقه في ذات اليوم وتم احتجازه بمستشفي الحميات وعقب إجراء الفحوصات اللازمة وعمل المسحة الخاصة به تبين أنه إيجابي، وتم نقله إلى مستشفي العزل بفاقوس، وتوفي بعد 3 أيام من إصابته، وقامت الأجهزة الطبية بالمستشفي بإتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة ودفن الجثمان طبقا للتعليمات، فيما تم نقل شقيقهم الثالث إلى مستشفي أبوكبير المركزي، وتم تشخيص الحالة الصحية له فشل تنفسي والتهاب رئوي وتوفي داخل المستشفي.

وأفاد مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية أنه يتم التعامل مع أي حالة عقب دخولها المستسفي على أنها كورونا حتي تثبت الفحوصات والتحاليل الطبية عكس ذلك، مؤكدا أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية مع الحالات وتم دفنها طبقا للتعليمات الواردة في هذا الشأن وتحت إشراف المختصين وتطهير وتعقيم مقابر القرية ضمن الإجراءات الوقائية، كما أن هناك متابعة مستمرة وتقصي لأسر المتوفين وعزل جميع المخالطين لهم فضلا عن تكثيف أعمال التطهير والتعقيم للمنازل والشوارع كإجراء إحترازي لمنع إنتشار الوباء حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.