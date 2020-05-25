شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 56 مصابًا بـ«كورونا» وتحويل 70 إلى «العزل المنزلي» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محمد إبراهيم، رئيس الفريق الطبى لمستشفي مدن جامعة الإسكندرية، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) في سموحة، إنه تم تعافي ٥٦ حالة جديدة من مصابي الفيروس، الإثنين.

وأوضح «إبراهيم» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الإثنين، أنه تم السماح بالخروج للعزل المنزلي لعدد ٧٠ مريضًا ليصبح إجمالي الحالات المتعافية، والتي خرجت للعزل المنزلي وتحسن أوضاعهم الصحية ١٢٦ حالة، وتحويل ٥٠ حالة للعزل الصحي فيما يتبقى ٢٨٢ حالة للعلاج في المستشفى من إجمالي ٤٥٩ مصاب منذ بدء تشغيل المستشفى وحتى الآن.

وأضاف أنه بتشغيل مستشفى عزل جامعة الإسكندرية يصبح ثالث مستشفى عزل في المحافظة إلى جانب مستشفى العجمى المركزى والمدينة الشبابية في أبوقير شرق المدينة، لافتاً إلى أن المستشفي الجديد يعمل بطاقة ٥٧٠ غرفة عزل مجهزة.

وقال إن مستشفى العزل في المدن الجامعية تضم 576 سريرًا، بواقع 140 بدار الضيافة، و147 في مبنى الوافدين والتي ستدخل الخدمة خلال أسبوعين، كما يجري حاليا تجهيز وتأهيل 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لاستقبال الحالات.