شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة في ثاني أيام العيد: القمامة تحاصر فيصل.. وحفلات «دي جي» تزعج سكان المنيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثانى على التوالى، احتفل عدد من الأهالى بمحافظة الجيزة بعيد الفطر المبارك، وسط إجراءات مشددة للحد من الاختلاط والتجمعات، في محاولة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

واستمرت الحدائق العامة في غلق أبوابها أمام الزوار، ما اضطر الأهالى للاحتفال بالسير فقط في الشوارع العامة والمنتزهات المفتوحة.

وفى منطقة فيصل، انتقد عدد من السكان تراكم أكوام القمامة في الشوارع الجانبية، وقال محمود السيد، أحد الأهالى: «تراكمت أكوام القمامة بشدة في محيط الشوارع الداخلية لمنطقة فيصل الملكة، وهو الأمر الذي يشكل تهديدا على الأهالى في ظل انتشار العدوى».

وفي منطقة المنيب، قال إمام عبدالعزيز، أحد السكان، إن المنطقة لم تبيت ليلة الأحد بسبب استخدام عدد من الشباب مكبرات الصوت وتشغيل سماعات «الدى جى» للاحتفال بأول ليالي عيد الفطر في الشوارع الجانبية.

أضاف «عبدالعزيز» أن تجمعات هؤلاء الشباب تشكل خطرا على السكان، مطالبا بتوفير دوريات شرطة متحركة إلى جانب الأكمنة الثابتة للتصدي لمنع تكرار الموقف.

من جهته، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حرصه على متابعة مجهودات الكنس والتجريد ورفع الأتربة من الشوارع الرئيسية والحيوية بأحياء الهرم والعمرانية والطالبية والدقي والعجوزة، موجها باستغلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك وساعات الحظر في توجيه حملات مكبرة لرفع مستوى النظافة، وتكثيف أعمال التجريد والكنس ورفع الأتربة، التي يصعب رفعها في الأيام العادية لعدم تأثيرها على الحركة المرورية.

ووجه المحافظ باستمرار حملات النظافة ورفع المخلفات، خلال أيام عيد الفطر، ومتابعة دورية لحملات التعقيم والتطهير الموسعة لجميع المنشآت العامة والمرافق الحيوية والشوارع والميادين كإجراء احترازى ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ومواصلة العمل لتحقيق معدلات أفضل في النظافة والتطهير بشوارع وميادين المحافظة.

وتفقد «راشد» أعمال تطوير حديقة السلام بحي العمرانية موجها بمراعاة الشكل الحضاري واللمسة الجمالية أثناء تنفيذ الأعمال استكمالا لمجهودات التطوير والتجميل التي تنفذها المحافظة في العديد من المناطق.

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وتفقد المحافظ أعمال التخطيط المروري بشارع سليمان أباظة موجها برفع أي سيارات غير ملتزمة بالأماكن المحددة للانتظار حفاظا على الحالة المرورية بالشارع.

وتولى محمود زين العابدين شنب، رئيس مركز ومدينة العياط، حملة نظافة بشوارع الجيش وشكرى القواتلى والجمهورية وأبوهميلة ومنطقة المزلقان باستخدام 2 لودر و4 قلاب، حيث تم رفع 72 طن من القمامة، وكذلك 40 طن قمامة بمركز ومدينة منشاة القناطر.

جولة محافظ الجيزة بالشوارع

جولة محافظ الجيزة بالشوارع

جولة محافظ الجيزة بالشوارع

جولة محافظ الجيزة بالشوارع

جولة محافظ الجيزة بالشوارع