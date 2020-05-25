شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم الاتصالات»: زيادة في استهلاك الإنترنت المنزلي بنسبة 12% خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقريره لمؤشرات خدمات الاتصالات في رمضان، ويظهر من التقرير استمرار الزيادة في استهلاك الإنترنت والتحميل على شبكات الاتصالات وزيادة ساعات الذروة خلال شهر رمضان الكريم نتيجةً بقاء المشتركين لفترات طويلة في المنازل واستكمال العملية التعليمية لطلاب المدارس والجامعات عن طريق التعليم عن بعد، وكذلك الزيادة الكبيرة الملحوظة خلال الشهر في استهلاك تطبيقات الإنترنت التي تقدم محتوى ترفيهي، مثل المسلسلات والبرامج.

وأظهر التقرير زيادة في المكالمات الصوتية الدولية بنسبة 4% خلال شهر رمضان، لترتفع نسبة زيادة المكالمات الدولية إلى 19% ؜منذ بدء الحظر، فيما انخفضت المكالمات الصوتية المحلية بنسبة 10% تقريبًا خلال شهر رمضان لتصبح نسبة الانخفاض في المكالمات 7% منذ بدء الحظر.

وشهد استهلاك الإنترنت المنزلي زيادة بنسبة 12% خلال الشهر لترتفع نسبة زيادة الانترنت المنزلي إلى 99% منذ بدء حظر التجوال، كما شهد استهلاك الإنترنت للمحمول زيادة بنسبة 17% لترتفع نسبة الزيادة في استهلاك الإنترنت المحمول إلى 35% منذ بدء الحظر.

ولفت التقرير إلى أن عدد ساعات وقت الذروة انخفضت بمقدار ساعة واحدة لتصل إلى 14 ساعة في الأسبوع الثالث من مايو مقارنة بعدد 15 ساعة في الأسبوع الثالث من أبريل، وتظل عدد ساعات الذروة ضعف عدد الساعات التي كانت عليها ما قبل جائحة الكورونا «الأسبوع الثاني من مارس».

وتمثلت زيادة استهلاك الإنترنت في نسبة تصفح المواقع التعليمية التابعة لوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي لتصل إلى 19% خلال شهر رمضان لترتفع نسبة الزيادة لتصفح الموقع التعليمية إلى 395% منذ بدء الحظر. وزيادة في نسبة استخدام تطبيقات بث الفيديو للمحتوى الترفيهي لتصل إلى 292% خلال شهر رمضان لترتفع نسبة استخدام هذه التطبيقات إلى 315% منذ بدء الحظر.

وأوضح التقرير زيادة استخدام برنامج زووم الخاص بالمكالمات وعقد الاجتماعات عن بعد بنسبة 3456%، وتطبيق تليجرام للتراسل الفوري للصور والفيديوهات والوثائق، بنسبة 1100%.

وزاد الإقبال على تطبيق شاهد الذي يقدم خدمات الفيديو ومشاهدة الأفلام والمسلسلات، بنسبة 157%.

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أما تطبيقات الألعاب على شبكة الانترنت فقد زادت نسبة استخدامها بنسبة 75%، وزاد استخدام تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة بنسبة 24%. وشهد موقع بوتيوب زيادة نسبة استخدام بنسبة 115%. كما شهد تطبيق سناب شا زيادة نسبة استخدام بنسبة 67 %، وواتس اب زيادة بنسبة ٢٧ %. وفيس بوك: زيادة بنسبة ٤٤%، وكذلك انستجرام شهد زيادة بنسبة 12%.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يقوم بالتنسيق الدائم مع الشركات الأربعة مقدمي خدمات الاتصالات لمتابعة ارتفاعات مؤشرات الاستخدام بشكل يومي واستيعاب أي زيادات طارئة بما لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

إحصائيات استخدام الإنترنت