شكرا لقرائتكم خبر عن سحب عينات من المخالطين للسيدة المصابة بفيروس كورونا في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في شمال سيناء سحب عينات من المخالطين للسيدة المصابة بفيروس كورونا المستجد بمدينة العريش.

وأكد الدكتور طارق شوكة، مدير الصحة بشمال سيناء، أن فريق طبي قام بسحب عينات من المخالطين المباشرين وغير المباشرين للسيدة المصابة المحتجزة في مستشفي العريش العام.

أضاف «شوكة» أنه تم فرض العزل المنزلي على جميع المخالطين للسيدة المصابة لمدة 14 يوما، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار «شوكة» إلى تطهير منزل الحالة المصابة والمنازل المجاورة، بجانب تطهير جميع الأماكن التي ترددت عليها المصابة خلال الفترة الماضية.