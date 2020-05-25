شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء المندوبين المقبولين بمجلس الدولة والمعاونين للنيابة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها 21 مكرر (أ)، 5 قرارات لرئيس الجمهورية، بشأن تعيين بعض المندوبين المساعدين بمجلس الدولة، وتعيين معاونين للنيابة العامة والنيابة الإدارية. تعيين بعض المندوبين المساعدين بمجلس الدولة ومعاونين للنيابة العامة والنيابة الإدارية تعيين بعض المندوبين المساعدين بمجلس الدولة ومعاونين للنيابة العامة والنيابة الإدارية تعيين بعض المندوبين المساعدين بمجلس الدولة ومعاونين للنيابة العامة والنيابة الإدارية تعيين بعض المندوبين المساعدين بمجلس الدولة ومعاونين للنيابة العامة والنيابة الإدارية تعيين بعض المندوبين المساعدين بمجلس الدولة ومعاونين للنيابة العامة والنيابة الإدارية تعيين بعض المندوبين المساعدين بمجلس الدولة ومعاونين للنيابة العامة والنيابة الإدارية تعيين بعض المندوبين المساعدين بمجلس الدولة ومعاونين للنيابة العامة والنيابة الإدارية تعيين بعض المندوبين المساعدين بمجلس الدولة ومعاونين للنيابة العامة والنيابة الإدارية تعيين بعض المندوبين المساعدين بمجلس الدولة ومعاونين للنيابة العامة والنيابة الإدارية تعيين بعض المندوبين المساعدين بمجلس الدولة ومعاونين للنيابة العامة والنيابة الإدارية تعيين بعض المندوبين المساعدين بمجلس الدولة ومعاونين للنيابة العامة والنيابة الإدارية تعيين بعض المندوبين المساعدين بمجلس الدولة ومعاونين للنيابة العامة والنيابة الإدارية الوضع في مصر

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