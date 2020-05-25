شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 5 مستشفيات لعزل مصابي كورونا في الوادي الجديد‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة في الوادي الجديد، إن وزارة الصحة اعتمدت 5 مستشفيات بالوادي الجديد لتجهيزها كمستشفيات لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، وهي مستشفيات الخارجة العام والداخلة العام والفرافرة المركزي، ومستشفيي الصدر والحميات بمدينة الخارجة.

وأوضح «محروس» أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين المواطنين بالمحافظة تراجعت بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بالفيروس منذ 3 أيام، فضلًا عن شفاء 30 حالة من المصابين بفيروس كورونا من إجمالي 49 مصابا.

وأضاف وكيل الوزارة أنه يجري حاليا استكمال كافة أعمال الصيانة والأجهزة الطبية بتكلفة 1.8 مليون جنيه، لدخول كل من مستشفيي الصدر والحميات بالخارجة كمرحلة أولى للتشغيل واستقبال الحالات المصابة بكورونا.