شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: انتهاء أعمال المرحلة الأولى لصيانة مسجد الرفاعي بتكلفة 12 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الإدارة الهندسية بديوان عام وزارة الأوقاف، أن شركة المقاولين العرب قد أنهت المرحلة الأولى من أعمال الصيانة المسندة إليها بمسجد سيدي أحمد الرفاعي بالقاهرة، والتي شملت تدعيم وصيانة وعزل نحو 4000 متر مسطح من سقف المسجد وبعض أعمال الصيانة الأخرى.

وأوضحت الهيئة أن تكلفة المرحلة تقدر بنحو 12 مليون جنيه، وسيتم الإعداد لافتتاحها في إطار خطة الصيانة الكبرى التي تقوم بها وزارة الأوقاف استعدادًا لخطة الرفع التدريجي لتعليق الجمع والجماعات بإذن الله تعالى.

واختتمت «علمًا بأنه جار العمل لإسناد المرحلة الثانية من صيانة المسجد».