شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يحذر من الاتجار في الأراض المملوكة للدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية لبيع أراضى الدولة بأسعار زهيدة بمراكز المحافظة الخمسة، خاصة بمركز الفرافرة، والتي تستهدف النصب على المواطنين.

وقال «الزملوط» إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يثبت قيامه بالاتجار في أراضى الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الالكترونية، مضيفا أن المحافظة وفرت كافة الطرق القانونية والشرعية للحصول على أراضى من الدولة، كما فعلت خدمة الشباك الواحد بكافة المراكز للتسهيل على الراغبين في الحصول على أراضى.

وحذر المحافظ من استغلال أزمة فيروس كورونا المستجد في التعدي على أملاك الدولة والتي يتم التعامل معها بكل حسم من خلال الإحالة للنيابة العسكرية.

وأوضح أنه نظرًا للظروف التي تعيشها البلاد سيتم تحويل قضايا التعدي على أملاك الدولة للمحاكمة العسكرية، مشددًا على سرعة قيام المتعدين بتقنين أوضاعهم وإنهاء إجراءاتهم لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا أن المحافظة تقدم كافة التيسيرات للراغبين في تقنين أوضاعهم.