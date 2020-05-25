شكرا لقرائتكم خبر عن البحيرة في ثاني أيام العيد: شوارع خالية من المارة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ثاني أيام عيد الفطر المبارك في البحيرة، تراجع حركة المواطنين في الشوارع والميادين وكورنيش النيل بمدن المحافظة، مع إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات، فيما التزمت أغلبية المحال بقرار الغلق.

وأهاب اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، بالمواطنين الاستمرار بالالتزام بالمنازل وتطبيق كافة القرارات الاستباقية الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطن.

وأشاد «آمنة» في بيان، الاثنين، بوعي وحرص المواطنين بالبقاء بالمنازل وعدم النزول أو الاحتفال باى شكل من الأشكال، مؤكدًا التزام جميع المراكز والمدن بتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بغلق جميع المتنزهات والحدائق العامة، ومنع التجمعات نهائياً بالشوارع والكورنيش والشواطئ وإيقاف جميع وسائل النقل العام وكل أتوبيسات الرحلات والمعديات النهرية للحد من الكثافات.

شوارع البحيرة خالية في ثاني أيام عبد الفطر

شوارع البحيرة خالية في ثاني أيام عبد الفطر

شوارع البحيرة خالية في ثاني أيام عبد الفطر

شوارع البحيرة خالية في ثاني أيام عبد الفطر

شوارع البحيرة خالية في ثاني أيام عبد الفطر

شوارع البحيرة خالية في ثاني أيام عبد الفطر

شوارع البحيرة خالية في ثاني أيام عبد الفطر

شوارع البحيرة خالية في ثاني أيام عبد الفطر

شوارع البحيرة خالية في ثاني أيام عبد الفطر