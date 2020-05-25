شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» تُخفي مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت الإجراءات الاحترازية التي اتخذها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في اختفاء مظاهر عيد الفطر في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، حيث فضل أغلب المواطنين الاحتفال بالعيد في المنازل وعدم الخروج.

وتقوم دوريات تابعة لقوات الشرطة بشمال سيناء بالمرور في مختلف الشوارع والميادين الرئيسية والعامة بمختلف مدن المحافظة، لمتابعة تفعيل قرارات مجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، خاصة مع فترات حظر التجوال والتي تبدأ في الساعة الخامسة مساء وتنتهي في الساعة السادسة صباحًا طوال أيام العيد.

واستمر إغلاق الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ العامة بمركزي العريش وبئر العبد، بجانب استمرار غلق مراكز الشباب والأندية الرياضية وعدم ممارسة أي مسابقات رياضية داخلها أو في الشوارع والميادين الرئيسية خلال عطلة العيد منعًا لأي تجمعات.

وخلت المقاعد والدواوين الخاصة بالقبائل والعائلات في مناطق العريش وبئر العبدوالشيخ زويد وبئر العبدووسط سيناء، من المهنئين بعيد الفطر من أبناء القبائل والعائلات الأخرى والأصدقاء والمعارف، واقتصرت على تواجد المحلية «أصحاب المقعد أو الديوان».