شكرا لقرائتكم خبر عن فض تجمعات وإزالة «مراجيح» بمنطقة «البقيع الثاني» بالمنيا ضمن إجراءات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الوحدة المحلية بمجلس قرية صندفا بمركز بني مزار بالمنيا، بالتعاون مع الشرطة، الإثنين، من في فض تجمعات وإزالة ملاهي «مراجيح» أقامها مواطنون بمنطقة سيدي على الجمام، أحد المزارات الدينية بمنطقة البهنسا «البقيع الثاني» غرب مركز بني مزار ضمن خطة حظر زيارة مناطق المزارات الدينية والمقابر خلال أيام عيد الفطر، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما أقامت أجهزة الأمن أكمنة بالطرق المؤدية إلى المقابر بجميع مراكز المحافظة، لمنع تردد المواطنين وإحداث تزاحم ضمن خطة منع التجمعات للوقاية من وباء كورونا المستجد.

وقال الدكتور سلامة زهران، مدير منطقة البهنسا، إنه تم تطبيق قرارات الحظر وغلق المنطقة ومنع التجمعات وإقامة الملاهي، بالتنسيق مع الشرطة وشرطة السياحة والآثار.

من جانبه، كلّف المحافظ اللواء أسامة القاضي، رؤساء المدن والمراكز بالتدخل السريع لفض أي تجمعات وإزالة أي تعديات خلال إجازة عيد الفطر، محذرًا من التهاون أو التراخي، وإحالة المخالفين للتحقيق.