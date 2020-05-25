شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين محمد سيد أحمد الغماري مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار الجمهوري رقم 237 لسنة 2020 بتعيين محمد مصطفى محمود سيد أحمد الغماري في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 17,265

تعافي 4,807

وفيات 764

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