شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 258 مندوباً مساعدًا بمجلس الدولة من خريجى 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 238 لسنة 2020 بتعيين 258 مندوباً مساعدًا بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2015. نشر القرار فى الجريدة الرسمية.



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