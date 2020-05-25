شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتعيين محمد الغمارى فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 237 لسنة 2020 بتعيين محمد مصطفى محمود سيد أحمد الغمارى فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة . نشرالقرار فى الجريدة الرسمية.

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