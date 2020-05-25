شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة 15 مايو يشن حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأرصفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات البنائية للعقارات المخالفة لغرف السطح التي تزيد عن نسبة الـ25٪ البنائية المقررة بالترخيص، وكذا رفع إلاشغالات وتعديات المحال على الأرصفة والطرق العامة ومزاولة النشاط بالمخالفة لقرارات الحظر.

وأشار المهندس السيد همام، إلى أن الحملة جاءت بالتنسيق بين الإدارات المختصة بجهاز مدينة 15 مايو وبالتعاون مع الجهات الأمنية بالمدينة، وأسفرت عن إزالة العديد من المخالفات البنائية والتعديات على الأرصفة.

وأكد المهندس السيد همام، أنه لا تهاون فى إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وحرم الطرق أمام المواطنين، كما سيتم تكثيف الحملات يوميًا وبشكل مفاجىء، لازالة التعديات والمخالفات الإنشائية بالعقارات بأنواعها والطرق العامة، ورفع الإشغالات على الأرصفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

Advertisements

‫كان المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قد أكد أنه جارٍ تنفيذ طبقة الأسفلت للطرق بالمجاورة الـ24 بالمدينة، وجارٍ استكمال باقى الأعمال بالتوالى ضمن خطة تطوير المجاورات السكنية المختلفة المدرجة بجهاز المدينة.‬

‫وأضاف المهندس السيد همام، أنه جارٍ أيضاً تطوير المجاورتين الـ(22 – 23 )، حيث تشمل أعمال التطوير بالمجاورات، تنفيذ ( بلدورات – إنترلوك - مشايات خرسانية - طبقة أسفلت - تدبيش ) وغير ذلك من أعمال التطوير، مشيراً إلى أنه جارٍ التنسيق تمهيداً للبدء فى تنفيذ أعمال تطوير وتنسيق الموقع العام للمرحلتين الأولى والثانية للمدينة، ضمن مقايسة الأعمال المطروحة لهذا الغرض.‬

‫وكان المهندس سيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قد أكد ان الجهاز قام بتنظيم فعاليات ماراثون للدراجات تحت شعار( مايو المستقبل - Go Mayo)، وذلك بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، وبمشاركة وزارة البيئة، وممثلى وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة، وفى إطار الحملة الوطنية لنشر الوعى البيئى "اتحضر للأخضر " التى أطلقتها وزارة البيئة، تحت رعاية رئيس الجمهورية.‬