شكرا لقرائتكم خبر عن وانت فى بيتك ..إزاى تطلب أسطوانة البوتاجاز "دليفرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مطابخ المصريين دائما عامرة بكل أنواع الأكلات والوجبات المختلفة فى أيام الأعياد، والتى تكثر بها الولائم، خاصة مع ما نمر به هذه الأيام مع فترات حظر وتباعد اجتماعى كإجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ومن هنا يأتى المطبخ، وإعداد الوجبات على رأس أولويات الأسر المصرية.

لكن فى حال نفاذ أسطوانة البوتاجاز أثناء الطبخ.. كيف تحصل عليها في هذا التوقيت، فمن الممكن الحصول عليها "دليفري"، حيث تستقبل شركة بوتاجاسكو، إحدى شركات قطاع البترول طلبات المواطنين للحصول على أسطوانة البوتاجاز داخل محافظة القاهرة من خلال الرقم 19492 ، كما يمكنك الحصول على أسطوانة البوتاجاز من خلال رقم تليفون أقرب مستودع لمنزلك والذي يقوم في الحال بتوصيل أسطوانة البوتاجاز إلى المنزل .

كما تقوم شركة بوتاجاسكو، بعمليات تعقيم جميع اسطوانات البوتاجاز داخل المستودعات الرئيسية قبل تداولها للمواطنين حرصاً منها علي سلامة المواطنين، حيث يأتي هذا الإجراء تماشيا مع تعليمات وزارة البترول باتخاذ كافة التدابير لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

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ويبلغ إجمالي أسطوانات البوتاجاز التي يتم ضخها في الأسواق حالياً حوالى مليون اسطوانة يومياً لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية ، ووجه وزير البترول والثروة المهندس طارق الملا بالتنسيق الدائم مع الأجهزة المختصة والاستمرار في إحكام الرقابة على الأسواق لضمان وصول السلعة لمستحقيها بالأسعار المحددة وتوافرها الدائم للمستهلكين .

وخلال الشهر الجاري تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز فى منطقة القطامية التابع لشركة بتروجاس ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لظروف التشغيل والاطمئنان على انتظام سير العمل فى كافة الأنشطة البترولية وتأمين الإمدادات البترولية للمواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة ، ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطيات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية العاملين بهذه المجالات الحيوية ، والحرص على عدم تأثيرها على إنتاجية مصانع التعبئة وإنتاج أسطوانات البوتاجاز وتوفيرها بجميع محافظات الجمهورية خاصة المناطق الغير مؤهلة لتوصيلها بالغاز الطبيعى .

وأكد الملا على أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى الاستمرار فى دعم استقرار سوق البوتاجاز من خلال العمل على زيادة الرصيد الاستراتيجي من البوتاجاز خاصة بعد الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز موزعة جغرافياً بعدد من محافظات الجمهورية ، وذلك بالتوازى مع الإسراع فى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ليحل بديلاً للبوتاجاز.

يذكر أنه تم توصيل عدد 16.2مليون اسطوانة من خلال خدمة التوصيل خلال عام 2019.