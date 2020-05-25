شكرا لقرائتكم خبر عن صانع الفخار الذي صنع المجد.. رحلة "هاني" للدكتوراه حكاية كفاح ونجاح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكايته أغرب من الخيال.. هو عامل فخار بسيط، ولكن رغم هذا قرر استكمال رحلة التعليم، حتى حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة في دراسات الإعلام وثقافة الأطفال من قسم الإعلام وثقافة الأطفال بمعهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس.

رحلة كفاح من نوع خاص بطلها هو هاني عبد الله، الذي قضينا يوما كاملا معه في هذا التقرير.

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