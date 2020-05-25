شكرا لقرائتكم خبر عن صور..الحماية المدنية تنقل مسنا من منزله للمستشفى لعدم قدرته على الحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالجيزة فى نقل مواطن مسن من مسكنه لإحدى المستشفيات عقب تدهور حالته الصحية، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

تلقت غرفة عمليات النجدة (بمديرية أمن الجيزة) اتصالا من (مواطن مسن - مقيم بالمنيب ) أكد شعوره بحالة إعياء ، وطلب المساعدة فى إنزاله من مسكنه لعدم قدرته على الحركة أو إستخدام السلم والتوجه للمستشفى .

على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مدير الأمن، لمكان البلاغ ، وتم مساعدته فى النزول من العقار وتدبير سيارة إسعاف مجهزة له ونقله إلى المستشفى، ولقي سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان المواطن الذى تقدم بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.

Advertisements