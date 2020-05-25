حريق ٣ أكشاك بجوار مسجد الفتح برمسيس نتيجة ماس كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة صباح اليوم بلاغا عن نشوب حريق بثلاثة أكشاك لبيع المواد الغذائية بجوار مسجد الفتح بميدان رمسيس نتيجة ماس كهربائي . وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون إصابات أوخسائر في الأرواح .

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