محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أكد مجمع البحوث الإسلامية أنه لا يُشترط التتابع في صيام ستة الأيام البيض، فلو صامها الشخص متفرقة أو متتابعة بعد يوم العيد فلا بأس بذلك.
وأوضح المجمع، في فتوى له، الاثنين، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (وأتبعهُ بست من شوال) فجعل شوالاً كله محلاً لصومها، ولم يخصص بعضه من بعض، ولو اختص ذلك ببعضه لقال: (ستاً من أول شوال أو من آخر شوال) وإتباعه بست من شوال يحصل بفعلها من أوله وآخره؛ لكن كلما بادر كان أفضل، قال الله- تعالى: (فاستبقوا الخيرات)، وقال: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم)، وقال موسى عليه السلام: (وعجلت إليك رب لترضى).
كانت هذه تفاصيل خبر البحوث الإسلامية: التتابع ليس شرطا في صيام الأيام البيض من شوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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