السيسي يهنىء الأردن بذكرى الاستقلال.. والأرجنتين بالاحتفال بيوم الثورة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال . وبعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس البرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين بمناسبة الاحتفال بيوم الثورة.

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